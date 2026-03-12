У чиновницы с Полтавщины нашли тайного мужа-полицейского: он оформил на маму машины и недвижимость на миллионы

Янина Аранчий, руководительница Госпродпотребслужбы в Полтавской области, "забыла" задекларировать своего гражданского мужа-полицейского. В ГБР проанализировали его состояние и обнаружили, что на его мать оформили имущества на 13 млн грн, тогда как она последние десять лет имела доход в несколько тысяч гривен в месяц.

Правоохранители провели обыски в квартире, где вероятно жила Аранчий с мужем и нашли там конверт с наличными, на котором было написано имя чиновницы и сумма.

ГБР против семьи Аранчий

OBOZ.UA еще в прошлом году писал о состоянии главы Госпродпотребслужбы в Полтавской области Янины Аранчий и ее семьи. Она – представительница одной из самых влиятельных на Полтавщине семей. Покойный отец возглавлял Государственную ветеринарную инспекцию в Полтавской области (которую трансформировали в Госпродпотребслужбу), брат работал заместителем председателя Госпродпотребслужбы в Полтавской области, а мать была ректором (а сейчас – первый проректор) Полтавской государственной аграрной академии. Бывший муж Аранчий – чиновник Полтавской ОГА.

С ним Аранчий развелась еще в 2023-м. И по версии ГБР минимум с января 2024-го начала жить с полицейским чиновником Сергеем Балашовым. Он возглавляет отделение полиции № 4 Полтавского РУП ГУНП.

Ни Балашов, ни Аранчий не указали в своих декларациях, что ведут совместный быт (а должны были). Когда состоянием правоохранителя начали интересоваться полицейские, он навел порядок в своей декларации. В частности, 24 сентября 2025-го он задекларировал заем в размере 1,6 млн грн, который якобы взял у Аранчий. А через несколько дней приобрел за 1,4 млн грн автомобиль BYD Tang 2025 г.в.

Государственное бюро расследований проанализировало состояние семьи Балашова за последние 10 лет и якобы обнаружило незаконное обогащение на 13,5 млн грн. В материалах дела 554/9793/25 говорится о том, что Балашов якобы оформил на свою мать автомобиль, который купил для себя.

Речь идет о синем Lexus GX 460 (2016), который оформили на Ларису Балашову. Рыночная цена – около 1,1 млн грн. И это при том, что за последние 12 лет женщина имела официальный доход в 356,7 тыс. грн (это примерно по 2,3 тыс. грн в месяц в среднем). Муж Ларисы Балашовой за последние 24 года официально заработал 477,7 тыс. грн. Даже если бы родители правоохранителя не тратили ни копейки в течение десятилетий, им бы все равно не хватило денег на такое авто.

Но на Ларису Балашову оформили не только автомобиль. В 2025-м она стала обладательницей квартиры площадью 80,1 кв.м в Ужгороде в ЖК "Будапешт". Квартира меньшей площади в этом ЖК сейчас стоит около 170 тыс. долларов. В ГБР посчитали, что такая недвижимость могла обойтись в 4,5 млн грн. Также за последние 10 лет на женщину оформили две квартиры на Полтавщине (площадью 32,8 и 68,3 кв.м) общей стоимостью около 4,3 млн грн.

У женщины скоро будет четвертая квартира (тоже в Ужгороде). Она инвестировала средства в строительство квартиры площадью 50,4 кв.м ("ЗакарпатИнвестБуд-1"). Ориентировочная стоимость – 3 млн грн. То есть в сумме мать правоохранителя потратила по приблизительным оценкам около 13 млн грн, хотя не имела официального дохода, который бы объяснил такие расходы.

Бухгалтер и конверт с наличными "для Яны"

Правоохранители также утверждают, что они нашли квартиру, которой якобы пользовалась Аранчий и Балашов. Эта квартира принадлежит бухгалтеру лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области Татьяне Радевич. В квартире провели обыски и нашли 376,5 тыс. грн, 64,9 тыс. евро и 27,3 тыс. долларов. Этих средств в декларации Радевич нет.

"На одной из пачек денежных средств, которые были изъяты, обнаружена наклейка с надписью: "11.800 Яна". Радевич предоставила расписку от своего знакомого, который якобы дал ей 64 тыс. евро и 100 тыс. грн. Однако в декларации упоминания об этом долге не было. А ГБР считают, что на самом деле никакого займа не было.

К этому знакомому пришли с обыском. Там нашли переписку с Аранчий. Ему прислали возможный сценарий судебного заседания в файле с названием "Мордик" (это, вероятно, его фамилия), а также несколько сообщений на русском. В частности: "по графику завтра в 14:15 заседание, но может сместиться", "скорее всего Радевич его наберет со своего мобильного по видео связи".

Что интересно, ни полицейского, ни главу Госпродпотребслужбы не отстранили от обязанностей из-за расследования. Более того, коллектив Госпродпотребслужбы написал обращение президенту, в котором просит "дать правовую оценку ситуации, сложившейся вокруг деятельности службы".

"Главный месседж: "Мы за законность, но против любого давления". Речь идет о значительном количестве уголовных производств, обысков, изъятия имущества и длительных процессуальных действиях, которые уже длительное время влияют на работу государственного учреждения и его работников. Часть соответствующих решений пересматривалась судами, что вызывает дополнительные вопросы относительно их обоснованности", – говорится в заявлении, которое распространили местные СМИ.

Инвалидность для всех

Бухгалтеру Татьяне Радевич 41 год. Ее первая декларация, которая появилась в реестре НАПК, за 2019-й. Тогда ей было 35 лет и она уже получала пенсию (вероятно, из-за инвалидности). В 2012-м Радевич стала владелицей квартиры площадью 146,6 кв.м на основании свидетельства права собственности, которое выдал отдел учета, распределения и приватизации жилья исполкома Полтавского горсовета. Это квартира в центре Полтавы на ул. Соборности.

Председатель Госпродпотребслужбы Янина Аранчий также лицо с инвалидностью. Она оформила инвалидность в 2024-м, когда ей было 38 лет. Но уже в 2025-м по результатам экспертизы Центра оценивания функционального состояния лица, ее инвалидность отменили. А Пенсионный фонд через суд пытается вернуть пенсию, которую успел выплатить Аранчий – это около 18 тыс. грн.

Кстати, в 2020-м на тот момент муж Аранчий Виталий Кулинич тоже оформил себе инвалидность. Он до февраля 2026-го работал заместителем директора департамента строительства, градостроительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Полтавской ОГА. Свою первую пенсионную выплату Кулинич получил в 39 лет.

В материалах Шевченовского районного суда по делу 554/9793/25 есть ходатайство старшего следователя Государственного бюро расследования, в котором говорится о намерении оформить инвалидность новорожденному совместному ребенку Аранчий и Балашова.

"Получена оперативная информация, что Балашов С, планирует оформить инвалидность с признаками фиктивности своему новорожденному ребенку, что является основанием для снятия с учета военнообязанного и в дальнейшем вместе со своей гражданской женой Аранчий Я. выехать за пределы территории Украины в Республику Польша", – говорится в материалах ходатайства.

Аранчий действительно в 2025-м родила ребенка. В своей декларации она отметила, что получила 29 июня 2025-го 193,1 тыс. грн от Госпродпотребслужбы в Полтавской области в качестве пособия по беременности и родам. Кстати, суд ходатайство следователя ГБР удовлетворил. Поэтому правоохранители должны выяснить, сфальсифицировали ли инвалидность на ребенка.

OBOZ.UA вскоре расскажет о руководителях Госпродпотребслужбы в других регионах. Мы также обратились с просьбой о комментарии к Аранчий и опубликуем его как только она даст ответ.