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Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
7,5 т.
Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, проведет решающий матч за право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024, который будущим летом примет Германия. Соперниками команды Сергея Реброва по финалу плей-офф отбора стали боснийцы.

Встречу принимает стадион "Тарчинськи Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайнг-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Встреча будет показана по региональным каналам "Суспільного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов.

Также картинка из Вроцлава будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" видеоплатформа Megogo.

Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Фаворитом противостояния считается сборная Украины. Аналитики отдают "сине-желтым" явное преимущество, предлагая на их победу в основное время поставить с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех исландской команды достигают уровня 7,00. В то же время на выход наших футболистов на Евро предлагается индекс 1,22.

Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

СУДЬИ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Франции, которую возглавляет опытный Клеман Тюрпен. Помогать ему будут лайнсмены Николя Дано и Эрван Финжан. Роль четвертого рефери исполнит Франсуа Летесье.

На игре по традиции будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Исландия – это крепкая команда с очень качественными игроками. Мы понимаем, как это сильный оппонент. Но я верю в своих футболистов. Мы должны использовать наши лучшие качества. Я прочитал, что забивал Исландии, но я даже не помню гол и соперника. Сейчас Исландия очень сильно прибавила. Они сделали большой шаг в плане дисциплины. Я читал об исландцах – они сделали много школ и полей в своей маленькой стране. Сейчас это совсем другая команда, чем в те годы.

Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

Оге Хайреде, главный тренер сборной Исландии:

– Они много играют между собой, а не между зонами, как мы. Это может быть в нашу пользу. Украина – это команда, которую мы можем победить, но нам нужно быть очень умными. Нам нужно выдергивать их со своих позиций. У Украины есть правый фланг из украинской лиги и левый из английской Премьер-лиги. У них много хороших футболистов. Не только эта восьмерка, которая играет в лучших лигах Европы, но и игроки "Шахтера", которые всегда в Лиге чемпионов. Но мы должны верить, что сможем их победить.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Лунин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук.

Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

Исландия: Вальдимарссон – Тораринссон, Гретарссон, Ингассон, Паульссон – Сигурдссон, Гаральдссон, Йоуханнесон, Виллумссон – Гудмундссон, Оускарссон.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью. Последний поединок украинцы и исландцы сыграли 5 сентября 2017 года. "Сине-желтые" проиграли в Рейкьявике – 0:2.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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