Украина – Исландия: все подробности финала плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, проведет решающий матч за право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024, который будущим летом примет Германия. Соперниками команды Сергея Реброва по финалу плей-офф отбора стали боснийцы.

Встречу принимает стадион "Тарчинськи Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайнг-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Встреча будет показана по региональным каналам "Суспільного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов.

Также картинка из Вроцлава будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" видеоплатформа Megogo.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Фаворитом противостояния считается сборная Украины. Аналитики отдают "сине-желтым" явное преимущество, предлагая на их победу в основное время поставить с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех исландской команды достигают уровня 7,00. В то же время на выход наших футболистов на Евро предлагается индекс 1,22.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Франции, которую возглавляет опытный Клеман Тюрпен. Помогать ему будут лайнсмены Николя Дано и Эрван Финжан. Роль четвертого рефери исполнит Франсуа Летесье.

На игре по традиции будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Исландия – это крепкая команда с очень качественными игроками. Мы понимаем, как это сильный оппонент. Но я верю в своих футболистов. Мы должны использовать наши лучшие качества. Я прочитал, что забивал Исландии, но я даже не помню гол и соперника. Сейчас Исландия очень сильно прибавила. Они сделали большой шаг в плане дисциплины. Я читал об исландцах – они сделали много школ и полей в своей маленькой стране. Сейчас это совсем другая команда, чем в те годы.

Оге Хайреде, главный тренер сборной Исландии:

– Они много играют между собой, а не между зонами, как мы. Это может быть в нашу пользу. Украина – это команда, которую мы можем победить, но нам нужно быть очень умными. Нам нужно выдергивать их со своих позиций. У Украины есть правый фланг из украинской лиги и левый из английской Премьер-лиги. У них много хороших футболистов. Не только эта восьмерка, которая играет в лучших лигах Европы, но и игроки "Шахтера", которые всегда в Лиге чемпионов. Но мы должны верить, что сможем их победить.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Лунин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук.

Исландия: Вальдимарссон – Тораринссон, Гретарссон, Ингассон, Паульссон – Сигурдссон, Гаральдссон, Йоуханнесон, Виллумссон – Гудмундссон, Оускарссон.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью. Последний поединок украинцы и исландцы сыграли 5 сентября 2017 года. "Сине-желтые" проиграли в Рейкьявике – 0:2.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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