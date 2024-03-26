Ребров исключил двух игроков 'Динамо' на матч сборной Украины с Исландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на финальный стыковой матч отборочного турнира к Евро-2024 с Исландией. Наставник "сине-желтых" назвал фамилии 23 игроков, которые могут появиться на поле 26 марта в решающей битве за путевку на турнир.

Об этом информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ребров решил отказаться от услуг защитников киевского "Динамо" Александра Караваева и Александра Попова, полузащитников "Днепра-1" Александра Пихаленка и Алексея Гуцуляка, а также форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана.

В то же время отмечается возвращение лидера "Жироны" Виктора Цыганкова. О возможности его появления на поле тренер сборной ответил накануне.

Заявка сборной Украины на матч против Исландии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Владимир Бражко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерий Бондарь, 20. Александр Зубков, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Сам поединок пройдет на стадионе "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо призвал Сергея Реброва не выпускать на матч с Исландией Александра Зинченко.

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