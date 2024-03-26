Как Украина спаслась в матче с Исландией. Видео гола Цыганкова в финале отбора Евро-2024 по футболу

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков стал автором гола в матче между сборными Украины и Исландии. Финальный поединок плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 проходит в польском Вроцлаве.

Пропустив в первом тайме после сольного выступления Гюдмюндссона, "желто-синие" второй тайм начали с плотных атак. Подопечные Сергея Реброва нагнетали, но без ударов в створ. Соперник в ответ попытался прессинговать, вынудив Судакова потерять мяч в простой ситуации.

Исландия попыталась извлечь из этого максимум, большими силами перешли на нашу половину поля и пропустила результативную контратаку. Цыганков, получив диагональ от Судакова, сместился в центр и точно пробил под штангу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики потрясающе исполнили национальный гимн страны перед матчем с командой Исландии в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок наша команда провела на "Вроцлав Арене" в Польше, который посетили 34000 человек.

23 марта сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

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