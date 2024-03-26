Помощь Шевченко не понадобилась: Украина с разгромом вышла на Евро-2024 U-19. Видео

Юношеская сборная Украины по футболу феерически оформила путевку на чемпионат Европы 2024 года, который летом нынешнего года состоится в Северной Ирландии. Этого права подопечные тренера Дмитрия Михайленко добились благодаря победе над Швейцарией в заключительном матче отборочного элит-раунда – 3:0.

До игре соперники набрали по шесть очков, однако украинцы опережали швейцарцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, то есть нашу сборную устраивала даже ничья.

В первом тайме на поле преобладала борьба. Футболисты обеих команд не форсировали событий, что привело к достаточно закономерному итоги – 0:0.

А вот уже сразу после перерыва украинцы начали раз за разом переигрывать швейцарцев. На 63-й минуте счет открыл Геннадий Синчук – хавбек харьковского "Металлиста" нанес роскошный обводящий удар метров с 20.

После этого соперники подопечных Михайленко бросились отыгрываться, но веское слово сказал лучшим бомбардир нашей команды динамовец Матвей Пономаренко. Сначала он подловил на ошибке вратаря сборной Швейцарии, а затем изящно забросил мяч ему за шиворот после наброса из глубины.

Ранее украинцы обыграли Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0) и, показав 100%-результат, вышли на континентальное первенство. Интересно, что на этот раз наставник "сине-желтых" не стал задействовать Кристиана Шевченко. Сам чемпионат Европы пройдет с 15 по 28 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют второго сына главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в юношеской сборной Украины.

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