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Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
6,2 т.
Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу считается явным фаворитом поединка против Исландии в финале плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. За путевку на первенство в Германии команды поспорят 26 марта, а свой прогноз на матч обнародовал суперкомпьютер компании Opta.

Машина проанализировала более 10000 тысяч симуляций игры, пишет официальный сайт компании. Лишь в 15,9% победа в основное время доставалась Исландии.

Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Вероятность успеха украинской команды оценивается в 66,3%. В 17,9% случаев командам для выявления участника будущего чемпионата Европы понадобился овертайм.

Двумя другими победителями плей-офф компьютер назвал Польшу и Грецию. При этом их шансы в противостояниях с Уэльсом и Грузией соответственно оцениваются куда скромнее, чем украинцев. На победу наших соседей дают 39%, а успех эллинов котируется на уровне 42,3%.

Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024
Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Напомним, что встречу Украины и Исландии примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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