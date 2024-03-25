Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Исландия в финале плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу считается явным фаворитом поединка против Исландии в финале плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. За путевку на первенство в Германии команды поспорят 26 марта, а свой прогноз на матч обнародовал суперкомпьютер компании Opta.

Машина проанализировала более 10000 тысяч симуляций игры, пишет официальный сайт компании. Лишь в 15,9% победа в основное время доставалась Исландии.

Вероятность успеха украинской команды оценивается в 66,3%. В 17,9% случаев командам для выявления участника будущего чемпионата Европы понадобился овертайм.

Двумя другими победителями плей-офф компьютер назвал Польшу и Грецию. При этом их шансы в противостояниях с Уэльсом и Грузией соответственно оцениваются куда скромнее, чем украинцев. На победу наших соседей дают 39%, а успех эллинов котируется на уровне 42,3%.

Напомним, что встречу Украины и Исландии примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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