'Ходили и плакались': герой матча с Боснией выступил с обращением к игрокам сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что футболисты команды провели откровенный разговор перед финалом плей-офф отбора Евро-2024 с Исландией. Игроки "сине-желтых" призвали друг друга учесть неудачный опыт стыков в квалификации к ЧМ-2022 и не впадать в эйфорию после фантастический победы над Боснией 21 марта.

Об этом Яремчук заявил на пресс-конференции перед игрой с исландцами, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Форвард испанской "Валенсии" напомнил, что два года назад сборная не смогла совладать с эмоциями после победы над Шотландией, что привело к поражению в финале плей-офф мирового первенства-2022 от Уэльса.

"Да, мы поговорили о том, что прошли такой опыт после Шотландии. У нас была эйфория, ведь мы были в шаге от чемпионата мира. И в поединке против Уэльса мы разочаровали всю страну, а потом ходили и плакались. Был такой разговор, чтобы этого не повторилось. Все очень серьезно отнеслись, забыли матч с Боснией, отправились в отель, настроенные на следующую игру. Ситуация в стране не позволяет сейчас праздновать. Нужно порадовать наших болельщиков и ребят, которые удерживают фронт", – сказал Яремчук.

Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал тренера "сине-желтых" Сергей Реброва выпустить Яремчука с первых минут на игру с Исландией, а также отказаться от услуг Александра Зинченко. Сам наставник сборной Украины назвал заявку на поединок.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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