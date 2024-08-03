Украина завоевала 'золото' или 'серебро' Олимпиады-2024, выйдя в финал в женской шпаге. Видео

Женская сборная Украины вышла в финал Олимпиады-2024 в командном турнире по фехтованию на сабле, гарантировав себе медаль ("золото" либо "серебро"). Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) в 1/2 финала победили команду Японии 45:32.

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Поединок начался для Харлан непросто. При счете 2:3 украинка подвернула ногу, однако смогла продолжить бой против Ризы Такашимы и выиграла свою дуэль 5:3.

Елена Кравацкая свое выступление против Мисаки Эмури свела вничью, а Алина Комащук была сильнее Сихоми Фукусимы (5:3).

Схватка Елены Кравацкой и Ризы Такашимы выдалась очень сложной для украинки. 25-летняя японка выиграла 2:9, в результате общий счет стал 17:20 не в нашу пользу. После этого тренерский штаб украинской сборной был вынужден заменить Кравацкую на Бакастову.

Спасать ситуацию пришлось Харлан и Ольга справилась с этим великолепно, разгромив Фукусиму 8:2 (25:22). Комащук смогла увеличить преимущество Украины до 5 пунктов (30:25).

Против Юлии японцы также выпустили свою запасную Сери Озаки. Их дуэль завершилась в пользу 28-летней киевлянки. Комащук продолжила победную серию (5:2).

Харлан вышла на помост при счете 40:31 в пользу Украины и окончательно оформила победу.

В финале украинок ожидает сборная Южной Кореи. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские саблистки в 1/4 финале победили команду Италии 45:37.

29 июля Харлан одержала фантастическую победу в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В противостоянии с представительницей Южной Кореи Чой Сэбин 33-летняя уроженка Николаева совершила камбэк – 15:14

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