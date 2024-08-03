Украина вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в женской сабле

Женская сборная Украины вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в командном турнире по фехтованию на сабле. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) в 1/4 финале победили команду Италии 45:37.

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Первой на дорожку вышла медалистка Игр-2024 Ольга Харлан, которая со счетом 5:4 победила Микелу Баттистон. Второй сражалась Елена Кравацкая, которая свела вничью свой поединок Мартиной Крисио. Алина Комащук просто разгромила Кьяру Мормиле 5:2.

Схватка Кравацкой вновь завершилась вничью (на этот раз с Баттистон), а Харлан победила Мормиле (5:3).

Комащук свою дуэль Крисио проиграла (5:6), но Украина продолжала лидировать 30:25.

Италия решила заменить Кьяро Мармиле на запасную Ирен Веке и это позитивно отразилось на результате. 35-летняя чемпионка мира и Европы расправилась с Еленой Кравацкой 10:4 и Италия вышла вперед 35:34.

Комащук выглядела гораздо солиднее Баттистон и легко разгромила ее 6:1.

Замыкала выступление Ольга Харлан и сделала это безупречно, одолев Крисио.

В полуфинале украинки сразятся с Японией, которая победила Венгрию (45:37). Начало матча Украина - Япония 3 августа в 16:20.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля Харлан одержала фантастическую победу в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В противостоянии с представительницей Южной Кореи Чой Сэбин 33-летняя уроженка Николаева совершила камбэк – 15:14

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