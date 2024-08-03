Харлан прокомментировала победу Украины на Олимпиаде-2024

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан с трудом сдержала эмоции, комментируя командное "золото" Олимпиады-2024. 33-летняя уроженка Николаева вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой в финале победили команду Южной Кореи 45:42.

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Харлан призналась, что еще не осознала, что произошло.

"Мы понимаем, что спели гимн Украины, эта медаль для страны, для ВСУ. Четвертьфинал с Италией? Мы знали, что итальянцы нас побаиваются. Но было много нервов, мы были зажаты. А после того, как выиграли, мы выдохнули. Перед финалом мы сказали друг другу, что мы можем выиграть. Мне кажется, мы были расслабленные. Я не верю, что это происходит. Что-то невероятное – "золото" через 16 лет после Пекина", – заявила Ольга в эфире "Суспильне.Спорт".

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