Харлан стала самой титулованной украинкой в истории Олимпиад, побив достижение Яны Клочковой

Завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах.

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В активе Харлан 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы". 33-летняя уроженка Николаева превозшла достижение пловчихи Яны Клочковой, которая 5 раз поднималась на олимпийский пьедестал почета (4+1+0).

Далее в рейтинге украинских спортсменок-олимпийцев идет Инна Осипенко-Радомская (гребля на байдарках), у которой 4 награды (1+2+1) и Елена Костевич (стрельба, 1+0+3).

По три олимпийской медали у Лилии Подкопаевой (спортивная гимнастика, 2+1+0), Юрия Чебана (гребля на каноэ, 2+0+1) и Руслана Тарана (парусный спорт, 0+1+2).

Как сообщал OBOZ.UA, после заключительного укола зал в Париже устроил овации нашим соотечественницам.

Во время торжественной церемонии награждения впервые на Играх в Париже прозвучал гимн Украины.

Комментируя свой успех Ольга Харлан с партнершами призналась, что были очень спокойны перед финалом.

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