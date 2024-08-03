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Зал в Париже устроил овации украинским саблисткам после "золота" Олимпиады-2024. Видео
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях получила огромную порцию поддержки во время финального матча в командном турнире на Олимпиаде-2024. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) в финале победили команду Южной Кореи и стали олимпийскими чемпионами Игр в Париже.
Французские болельщики постоянно поддерживали наших девушек, а после последней схватки устроили украинкам настоящие овации. OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как это ыло.
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