Зал в Париже устроил овации украинским саблисткам после 'золота' Олимпиады-2024. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях получила огромную порцию поддержки во время финального матча в командном турнире на Олимпиаде-2024. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) в финале победили команду Южной Кореи и стали олимпийскими чемпионами Игр в Париже.

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Французские болельщики постоянно поддерживали наших девушек, а после последней схватки устроили украинкам настоящие овации. OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как это ыло.

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