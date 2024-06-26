Два ключевых футболиста сборной Украины не сыграют с Бельгией

Михаил Мудрик и Виктор Цыганков не сыграют в матче 3-го тура Евро-2024 против Бельгии, заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Решающий поединок за выход в плей-офф начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Отвечая на вопросы журналистов Сергей Станиславович однозначно высказался об участии в игре футболистов "Челси" и "Жироны".

"К сожалению, они сегодня не сыграют", - ответил Ребров журналисту УЕФА на предматчевом флеш-интервью.

Во время прямого включения со стадиона Виктор и Михаил сидели на скамейке запасных, одетые в "гражданскую" одежду и не разминаясь с остальной командой.

Также игроков нет ни в стартовом составе, ни в списке запасных.

Уже известны телеканалы, который покажут поединок Украина - Бельгия, а также опубликован прогноз букмекеров на эту игру.

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