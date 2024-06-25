'Им не место на стадионе'. УЕФА ввел запрет для Украины на Евро-2024

Офицер безопасности сборной Украины Андрей Таран рассказал, что УЕФА запрещает украинским болельщикам проходить на стадионы Евро-2024 с фотографиями погибших на войне против России героев. Полицейский раскрыл все детали подготовки к поединкам чемпионата Европы, признавшись, что за день до матча проходят организационные совещания, где решаются различные вопросы безопасности.

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"Например УЕФА рассказывает, что украинская сторона обратилась с такими-то вопросами. Мол, мы согласны с этим, а с этим нет. Перед выездом в Штутгарт мы написали письмо УЕФА с просьбой согласовать некоторые позиции. Ждем ответа", – цитирует Тарана "Чемпион".

В тоже время офицер безопасности уточнил, что в Европейском союзе идут на встречу касаемо почти всех вопросов, связанных со спортом.

"Политические и лозунги с какими-либо проявлениями агрессии категорически запрещены. Помню, как в свое время УЕФА запретил баннер, на котором были нарисованы казаки с саблями. Сейчас в Украине идет война, есть погибшие герои. УЕФА запрещает проходить на стадион с их фотографиями. Они считают, что им не место на стадионе", — отметил коп.

Как сообщал OBOZ.UA, на матче открытии ЧЕ-2024 по футболу между сборными Германии и Шотландии случился скандал. Во время игры на стадионе "Альянц Арена" вывесили флаги России.

Отметим, что в этой встрече сильнее оказались хозяева турнира, которые просто уничтожили соперников со счетом 5:1.

В тоже время стоит отметить, что организаторы главной фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2024 года в Берлине наложили запрет на российские, израильские и палестинские флаги.

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