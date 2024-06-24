Украина получила фартового арбитра на решающий матч Евро-2024

Английская бригада арбитров во главе с опытным Энтони Тейлором будет работать на решающем матче сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2024 в Германии. В среду, 26 июня, наша команда сыграет с Бельгией и попробует выйти в плей-офф первенства.

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Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Помогать 45-летнему Тейлору будут лайнсмены Гарри Бесуик и Адам Нанн, информирует сайт Украинской ассоциации футбола. Роль четвертого рефери исполнит Гленн Нюберг. За работой системы видеоповторов будет следить Стюарт Эттуэлл.

Тейлор дважды работал на матчах украинской сборной. Оба раза наша команда побеждала со счетом 2:1, который стал фирменным для "сине-желтых" на чемпионатах Европы. В сентябре 2019 года англичанин зафиксировал выездную победу нашей команды над Чехией в Лиге наций.

А через год в отборе к Евро-2020 при судействе 45-летнего судьи из Уайтеншо украинцы переиграли на НСК "Олимпийский" действующих на тот момент победителей ЧЕ португальцев. К слову, в той игре Тейлор удалил Тараса Степаненко и назначил пенальти в ворота Андрея Пятова.

Бельгийскую сборную англичанин судил дважды – на ЧМ-2022 "красные дьяволы" сыграли 0:0 с хорватами, а в Лиге наций-2022/23 проиграли на выезде Нидерландам 1:0.

На нынешнем Евро Тейлор обслуживал встречу Нидерланды – Франция (0:0). В ней он показал одну желтую карточку.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Александр Сваток покидает "Днепр-1" и продолжит карьеру в чемпионате США.

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