В Румынии не стали скрывать, что готовят убийственный для Украины 'договорняк' со Словакией на Евро-2024

Бывший футболист сборной Румынии Дэнуц Лупу признал, что команда его страны уже договорилась о том, что сыграет вничью со Словакией в заключительном матче группового турнира Евро-2024. Этот результат позволит обоим соперникам квалифицироваться в плей-офф турнира и оставить за бортом кого-то из пары Украина – Бельгия, причем "сине-желтых" тогда устроит только победа.

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Об этом Лупу рассказал в интервью порталу Antena Sport. По его словам, обеим сборным было бы глупо рисковать в ситуации, когда ничейный результат устраивать их. Кроме того, никто не сможет доказать намеренный сговор, а на Евро-2004 аналогичным образом сыграли Швеция и Дания, оставив за бортом плей-офф Италию.

"Мы квалифицируемся в плей-офф, сыграв вничью со Словакией. Обо всем уже договорились, было бы обидно, если бы кто-то из нас не вышел из группы. Зачем рисковать? Было бы стыдно! На таком уровне игроки очень хорошо все понимают! Зачем рисковать? Зачем нам проблемы?" – сказал Лупу.

Ранее OBOZ.UA представил все расклады, как сборной Украины выйти в плей-офф чемпионата Европы-2024. Судьба нашей команды решится 26 июня в матче с Бельгией. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, один из капитанов сборной Украины Тарас Степаненко эмоционально ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры и своем возрасте.

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