УЕФА отказался почтить память украинцев, погибших при ударе РФ по Сумам

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила отказ от Европейского футбольного союза (УЕФА) на запрос провести минуту молчания в память о погибших во время российского удара по Сумам на матч отбора Евро-2026 по футзалу. "Сине-желтые" хотели начать с напоминания о трагедии поединок против Румынии, но в организации не пошли на такой шаг.

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УАФ нашла выход из положения, договорившись с соперниками. В итоге после стартового свистка арбитра встречи футзалисты обеих команд просто остановились и провели минуту молчания в память о 35 погибших украинцах в Сумах 13 апреля. Стоит отметить, что Румыния является одним из наиболее ярых противников возвращения российских команд в турниры УЕФА.

"Недавно наша федерация сказала, что для нас не будет нормально, если Россия вернется, и сейчас мы придерживаемся этой позиции", – заявляли в румынской ассоциации в феврале.

Отметим, что сама встреча Украина – Румыния в заключительном туре квалификации к континентальному первенству завершилась волевой победой наших соотечественников. Благодаря этому они установили исторический рекорд в отборе к Евро.

Напомним, что на конгрессе УЕФА в Белграде в начале апреля почтили память экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, который отправился на войну в Украине и был ликвидирован ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессорки в турниры УЕФА.

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