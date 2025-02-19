'Для нас не будет нормально': европейская страна выступила против возвращения России в турниры УЕФА

Федерация футбола Румынии (ФФР) на сегодняшний день не поддерживает возвращение российских команд в международные соревнования. При этом эта позиция полностью совпадает с действиями Европейского футбольного союза (УЕФА), который не намерен снимать санкции в отношении страны-агрессора.

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Об этом в интервью порталу Sport24 заявил менеджер по коммуникациям ФФР Кэтэлин Попеску. По его словам, два года назад руководство УЕФА прощупывало почву на предмет возможного допуска российских команд, однако с тех пор этот вопрос даже не поднимается.

"Они говорили: "Возможно, пришло время вернуть Россию в европейские турниры". Недавно наша федерация сказала, что для нас не будет нормально, если Россия вернется, и сейчас мы придерживаемся этой позиции. С того самого обсуждения прошло время, и решение УЕФА изменилось. На сегодняшний день они не собираются допускать Россию к участию в европейских турнирах. Это не значит, что румынская федерация хочет, чтобы российский футбол страдал. Мы просто придерживаемся позиции УЕФА по этому вопросу", – сказал Попеску.

Отметим, что осенью 2023 года УЕФА готов был вернуть в турниры российские юношеские сборные, однако нарвался на массовый бойкот национальных федераций и отменил свои планы.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерации футбола Дании и Румынии со словами "вы должны страдать" выступили против возвращения россиян в международные турниры.

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