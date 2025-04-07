9 стран категорически против: возвращение России вызвало раскол в УЕФА

Ассоциации-члены Европейского футбольного союза (УЕФА) разделились в вопросе возможного допуска российских команд к международным соревнованиям. При этом девять стран выступили категорически против возвращения РФ в турниры уже с будущего сезона.

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Об этом пишет портал Sport24 со ссылкой на данные кулуарных переговоров на конгрессе УЕФА, который 4 апреля состоялся в Белграде. По его данным, представители Англии, Шотландии, Украины, Польши, Дании, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии заняли наиболее жесткую позицию в отношении страны-агрессорки.

В то же время ведущие федерации Западной Европы, такие как Франция и Германия, а также Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия воздержались при обсуждении вопроса.

Яро поддерживают скорейший допуск РФ в Беларуси, Казахстане, Сербии, Греции и Болгарии. Склоняются к этому же решению и в Испании, Италии и Португалии.

Ранее стало известно, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако, окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России.

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