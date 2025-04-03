Позор дня: УЕФА почтил память экс-игрока сборной РФ, который поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ. Фотофакт

Европейский футбольный союз (УЕФА) во время заседания конгресса организации, который проходит в сербской столице Белграде, отметился совершенно диким поступком. После одного из приветственных слов ассоциация призвала всех участников мероприятия почтить память умерших спортсменов в минувшем году.

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В это время на экране были перечислены множество фамилий бывших футболистов и тренеров, среди которых значилось имя экс-игрока сборной России Алексея Бугаева. 43-летний москвич принимал участия в военной агрессии РФ против Украины и был ликвидирован нашими вооруженными силами.

Бугаев отправился воевать против украинцев после того, как 1ноября 2023 года был задержан в Краснодаре. Полицейские обнаружили в его кармане пакет с 495 граммами мефедрона. Он получил арест на семь суток за сопротивление, но вскоре начал сотрудничать со следствием, объяснив, что его финансовые трудности после завершения карьеры привели к алкоголизму и долгам.

Он сдал наркоторговцев и предоставил доказательства своей вовлеченности в сбыт наркотиков. В итоге суд приговорил экс-футболиста к 9.5 годам колонии строгого режима.

Чтобы избежать тюремного срока Бугаев решил стать участником преступной войны против Украины. О его ликвидации стало известно в конце декабря минувшего года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время конгресса УЕФА президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении России в соревнования.

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