Сборная Украины установила историческое достижение в квалификации чемпионата Европы-2026 по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу оформила историческое достижение — впервые в своей истории команда выиграла все шесть матчей основного раунда квалификации чемпионата Европы. В заключительном туре украинцы обыграли Румынию со счётом 3:1 в польском Кошалине, где проводили номинально домашнюю встречу.

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Несмотря на то что путевку на Евро-2026 Украина обеспечила себе заранее, команда Александра Косенко провела матч на высоком уровне. Румыны открыли счёт в середине первого тайма, но Артем Фаренюк быстро восстановил равновесие. После перерыва решающие мячи забили Назар Швед и Ростислав Семенченко.

Таким образом, сборная завершила отбор с шестью победами в шести матчах и разницей мячей 37:5. Ранее украинцам не удавалось пройти основной раунд отбора без потерь — максимум было четыре победы при двух поражениях. Теперь же команда показала стопроцентный результат в более сложной и длинной квалификации.

Второе место в группе заняла Румыния, которая сыграет в плей-офф. Финальная часть чемпионата Европы пройдёт с 18 января по 8 февраля 2026 года в Латвии и Литве.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля украинские футзалисты одержали пятую подряд победу в отборочном турнире к чемпионату Европы-2026. Команда тренера Александра Косенко в номинально домашней встрече, которая прошла польском Кошалине, уничтожила соперников из Кипра с двузначным отрывом в счете – 11:1.

В феврале сборная Украины по футзалу с разгромным счетом 9:0 победила команду Германии в отборе Евро-2026.

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