В 'Реале' приняли окончательное решение о судьбе голкипера сборной Украины

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что поставил украинского голкипера Андрея Лунина в стартовый состав на ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии". Как сообщает пресс-служба УЕФА, Анчелотти отдал дань уважения конкуренту украинца, однако предпочел не менять нашего соотечественника.

"Тибо Куртуа хорош сыграл на выходных против "Кадиса", но ему нужно время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. 8 мая будет играть Андрей Лунин", – сказал итальянский тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин готовится к заключению нового контракта, который свяжет его с королевским клубом до 2028 года. Срок действия текущего договора футболиста сборной Украины истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на завершающих стадиях переговоров о продлении сотрудничества еще на три года.

В марте сообщалось, что "Реал" уже начал переговоры с агентом игрока, Жорже Мендесом, и что намерение заключить соглашение как можно скорее. В середине апреля состоялись еще одни переговоры, которые окончательно определили судьбу Лунина.

Лунин перешел в "Реал" из "Зари" в 2018 году. В 2019 году он продлил контракт до 2025 года, хотя сделка официально не была объявлена клубом.

Он стал основным вратарем "Реала" в отсутствие Куртуа, который получил повреждение связок колена еще в августе.

Кепа Аррисабалага из "Челси" был взят в аренду в августе прошлого года, но получил травму в ноябре, что дало возможность Лунину закрепиться в основном составе.

31-летний Куртуа пропустил весь сезон и в марте нуждался в еще одной операции на колене, когда у него произошел регресс.

Лунин сыграл 29 матчей во всех турнирах в этом сезоне, пропустив 27 голов. В 12 поединках Андрей отстоял на ноль (10 в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов).

Неделю назад мадридский "Реал" сыграл вничью в гостях мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч на "Альянц Арене" завершился со счетом 2:2, а Лунин пропустил два гола за 4 минуты.

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