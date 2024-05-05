'Реал' – 'Бавария': где смотреть полуфинал Лиги чемпионов, расписание трансляций

Мадридский "Реал" в среду, 8 мая, примет мюнхенскую "Баварию" в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Поединок состоится на легендарном испанском стадионе "Сантьяго Бернабеу".

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Бавария". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом матча считается испанская команда. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом1.83. Ничья оценивается показателем 3.75. А показатели на успех "Баварии" достигают уровня 4.70.

В своей истории "Реал" и "Бавария" пересекались 34 раза. 14 раз выигрывали представители королевского клуба. Еще 15 раз успех праздновали мюнхенцы.

5 матчей завершились вничью. В их числе и противостояние в первом полуфинале на "Альянц Арене" (2:2).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!