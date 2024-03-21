Стало известно, что сделает 'Реал' с голкипером сборной Украины

Мадридский "Реал" хочет оставить Андрея Лунина основным голкипером и уже начал обсуждение с агентом украинца Жорже Мендешем. Как сообщает The Athletic, стороны обсуждают условия нового контракта.

Переговоры находятся на ранней стадии, но "Реал Мадрид" хотел дать понять 25-летнему футболисту сборной Украины, что они рассчитывают на него и намерены продлить с ним соглашение. Вратарю придется проанализировать, что делать, когда у него будет окончательное предложение, но он всегда склонялся к тому, чтобы остаться, утверждает издание.

Планируется, что в ближайшие несколько месяцев будет больше ясности относительно того, что произойдет, поскольку руководство не хочет, чтобы Андрей начинал новый сезон, не продлив контракт. Действующее соглашение истекает в 2025 году.

Этот сценарий подчеркивает то, как заметно спрогрессировал украинский вратаря, которого год назад оценивали не очень высоко.

19 марта бельгийский вратарь Реала" Тибо Куртуа тяжело травмировался на одной из тренировок команды. Основной конкурент Лунина получил разрыв внутреннего мениска в правом колене.

3 февраля стало известно, что третий голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага по окончанию текущего сезона покинет "Реал". Мадридцы решили не оставлять испанца в команде на постоянной основе. Лишь какое-то экстраординарное событие может изменить решение руководство королевского клуба.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Аррисабалаги занял место в воротах, сыграв уже в 23 поединках, пропустив 19 голов. В десяти из них Андрей отстоял на ноль.

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