Голкипер сборной Украины пропустил два гола за 4 минуты в полуфинале Лиги чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" сыграл вничью в гостях мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч на "Альянц Арене" завершился со счетом 2:2.

Хозяева с первых секундах устроили большой штурм ворот Лунина, вынудив того вступать в игру уже на 1-й минуте. Наш соотечественник парировал сильный удар Лероя Сане.

Испанцы сидели в глухой обороне, когда на 24-й минуте первая же их контратака стала результативной. Тони Кроос выдал фантастическую разрезающую передачу на Винисуса Жуниора и бразилец в касание обыграл Мануэля Нойера.

Во втором тайме игра перевернулась. На 53-й минуте Лерой Сане воспользовался провалом обороны и сильно пробил в ближний угол, где стоял Лунин. Андрей видел момент удара но спасти команду не смог.

А через 4 минуты "Бавария" вышла вперед. Харри Кейн реализовал 11-метровый удар за нарушение Лукаса Васкеса в своей штрафной. Украинский голкипер не угадал угол, в который бил англичанин - 1:2.

"Реал" смог отыграться за 7 минут до конца основного времени. Ким Мин Чжэ возле своих ворот сбил Родриго и пенальти четко реализовал Винисиус.

Ответная встреча состоится 8 мая.

"Бавария" Германия – "Реал Мадрид" Испания 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 24 Винисиус Жуниор, 1:1 – 53 Сане, 2:1 – 57, пенальти Кейн, 2:2 – 83, пенальти Винисиус Жуниор.

Бавария – Нойер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горетцка (Геррейру, 46), Лаймер, Киммих, Мюллер (Гнабри, 80), Сане (Дэвис, 87), Мусиала, Кейн.

Реал Мадрид – Лунин, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 76), Тчуамени, Васкес, Беллингем (Модрич, 75), Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 87).

Предупреждения: Мазрауи (43), Кроос (64), Ким Мин Чжэ (82), Васкес (90+1).

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля в четвертьфинале ЛЧ "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главным героем встречи, отбив два 11-метровых ударов.