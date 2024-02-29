УЕФА наказал 'Марсель' за матч против 'Шахтера'

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал французский футбольный клуб "Марсель" за поведение своих болельщиков во время первой игры 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером". Встреча состоялась 15 февраля и завершилась со счетом 2:2.

"Марсель" оштрафован на сумму в 50 тысяч евро за использование пиротехники фанатами, что привело к приостановке матча на несколько минут в первом тайме.

Кроме того, клубу запрещено продавать билеты своим болельщикам на один из будущих выездных матчей в еврокубках. Это решение имеет испытательный срок в 2 года с момента принятия.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" не смог пройти французский "Марсель" в 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч на легендарном стадионе "Велодром" завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

В этой игре габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором исторического события.

Стоит отметить, что после поединка "Марсель" - "Шахтер" Украина потеряла возможность заявлять 5 команд в турниры УЕФА.

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