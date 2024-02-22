'Шахтер' упустил победу и вылетел из Лиги Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" не смог пройти французский "Марсель" в 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч на легендарном стадионе "Велодром" завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3. Первая игра недельной давности победителя не выявила (2:2).

Встреча началась успешно для гостей. После нескольких острых ударов Эгиналдо и Сикана, "Шахтер" заработал пенальти. На 12-й минуте Эгиналдо сошелся против Джонатана Клаусса и Шанселя Мбемба. Бразильцу поставили подножку, после чего рефери сразу указал на 11-метровую отметку. Наказание четко реализовал Судаков, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Победный результат держался недолго. На 22-й минуте Конопля со Степаненко ошиблись в средней линией, никем не прикрытый Обамеянг вышел на ударную дистанцию, расстреляв Ризныка. Это стало 31-м голом габонца в Лиге Европы, что сделало его лучшим бомбардиром в истории турнира.

После пропущенного гола у горняков пошла несколько нервная игра. "Марсель" пытался задавливать соперника, вынуждая ошибаться и моментально переходя в контратаку. Инициатива перешла на сторону хозяев, а украинский голкипер раз за разом спасал ворота.

Концовка тайма прошла под диктовку "Марселя". Украинским футболистам с большим трудом удавалось перейти на чужую половину. Про удары в створ чужих ворот речь вообще не шла.

Вторая половина вновь началась с атак французской команды. "Шахтеру" периодически приходилось играть просто на отбой, даже не думая о каком-то осмысленном позиционном переходе из обороны в нападение.

Лишь к 56-й минуте ситуация немного изменилась, и подопечные Марино Пушича попытались создать что-то на подобии атаки.

Развязка наступила на 74-й минуте. Матвиенко промахнулся по мячу в своей штрафной, круглый снаряд отскочил к Сарру и тот с 5 метров расстрелял вратаря сборной Украины.

За 7 минут до конца несогласованные действия Степаненко и Ризныка привели к третьему голу в ворота "Шахтера".

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