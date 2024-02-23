В матче 'Шахтера' в Лиге Европы произошло историческое событие

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы. Это достижение 34-летнему футболисту покорилось в ответном стыковом матче плей-офф турнира, в котором французский "Марсель" обыграл на своем поле донецкий "Шахтер" (3:1) и вышел в следующий этап соревнований.

Историческое событие произошло на 23-й минуте встречи в Марселе. После неаккуратного паса защитника "Шахтера" Ефима Конопли на капитана Тараса Степаненко, который отпустил мяч от себя, французы организовали молниеносный выпад к воротам "горняков".

Обамеянга вывели один на один с голкипером украинцев Дмитрием Ризныком и габонец спокойно отправил мяч в сетку, сравняв счет. Этот точный удар стал для уроженца Лаваля 31-м в турнире и позволил ему обойти колумбийского форварда Радамеля Фалькао.

За свою карьеру в Лиге Европы Пьер-Эмерик забивал в составе четырех клубов – кроме "Марселя" (7 голов) это дортмундская "Боруссия" (8), лондонский "Арсенал" (14) и каталонская "Барселона" (2). У Обамеянга будет шанс упрочить свое лидерство в снайперской гонке после выхода его нынешней французской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, поражение донецкого "Шахтера" в Марселе и вылет "горняков" из еврокубков в нынешнем сезоне сократил количество представителей Украины в континентальных турнирах с 2025 года.

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