Официально. Украину потеряла возможность заявлять 5 команд в турниры УЕФА

После того, как донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы стало понятно, что Украина точно не сможет подняться выше 18-го места в таблице коэффициентов УЕФА. Это значит, на сезон 2025/26 можно будет заявить только четыре команды.

За прошедший сезон "Шахтер" принес в копилку нашей страны 11 баллов, луганская "Заря" - 6, "Днепр-1" - 1.5, полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо" по одному баллу. Итоговый коэффициент составил 4.100 (количество баллов/число клубов).

У Украины существует единственный и маловероятный шанс не подпасть под сокращение еврокубковой квоты. Для это надо стать одной из двух лучших стран сезонного рейтинга 2024/25.

После очередной реформы УЕФА, которая коренным образом поменяла групповой раунд еврокубков (от восьми групп по четыре команды – до единой лиги с 36-ю участниками), результаты борьбы в сезонном рейтинге (коэффициент текущего сезона), получил практическое значение.

Отметим, что наша страна один раз в истории становилась лучшей в сезоне: в 2008/2009 годах, имея представительство в еврокубках из четырех команд. Тогда "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, "Динамо" дошло до полуфинала Кубка УЕФА, а харьковский "Металлист" остановился в 1/8 финала этого турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Марсель" – "Шахтер" завершился со счетом 3:1. При этом украинская команда забила первой, но не смогла удержать победный результат. Первая игра победителя не выявила (2:2).

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