У Усика возникли проблемы перед реваншем с Фьюри

Промоутер Александр Красюк рассказал признался, что абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) возникли проблемы с зубом после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Во время прямого эфира на Yuotube-канале "talkSPORT" попросил прокомментировать слухи о том, что украинец получил перелом орбитальной кости во время первого боя.

Промоутер опроверг эту информацию, подтвердив лишь то, что Усику пришлось посетить стоматолога.

"Нет, это не правда. Как я уже говорил на итоговой пресс-конференции после боя, у него была старая травма, имплант на верхней челюсти, и он снова был поврежден. Он получил все медицинские предписания и сейчас восстанавливается", – заявил Красюк.

Стоит отметить, что Александр Красюк в этом же эфире ответил по поводу завершения карьеры его клиента. Представитель Усика отметил, что у него никогда не возникало разговоров с подопечным о том, что тот может завершить выступления на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

Накануне Международная федерация бокса (IBF) приняла официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона.

Таблоид The Sun назвал фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри. При этом благодаря победе в первом поединке Усика получит большую часть дохода. Ранее СМИ выяснили, что украинцу достанется 60% призовых.

Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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