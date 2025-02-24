'У него был запрет': претендент на бой с Усиком вскипел из-за того, что украинцу готовят другой поединок

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) возмущен тем, что его фактически отстраняют от поединка за полноценный пояс. После победы над Мартином Баколе (21-2, 16 КО) новозеландец рассчитывал на бой с Александром Усиком (23-0, 14 КО), однако украинцу готовят реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом сам Паркер рассказал в интервью изданию The New Zeland Herald. 33-летний супертяж из Окленда также добавил, что если бой с Усиком невозможен, то его точно должны были назначить соперником Дюбуа, с которым они должны были подраться 22 февраля, но британец снялся по причине болезни.

"Я думаю, что будет бой с Усиком и Дюбуа, потому что все сейчас говорят об этом. Возможно, мне придется провести еще один бой, прежде чем я смогу бороться за титул чемпиона мира. Я немного зол. Как можно устроить этот объединительный бой с Усиком и Дюбуа, когда у него был заперт бой со мной? Теперь, когда я победил Баколе, я должен драться с Дюбуа. Теперь есть риск, если я буду драться с кем-то другим, но что я могу сделать?" – сказал Паркер.

Отметим, что Дюбуа может отложить реванш с Усиком ради второго боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). В то же время устроители вечеров бокса из Саудовской Аравии рассчитывают на организацию объединительного супербоя Александра и Даниеля в середине осени.

Напомним, что наш соотечественник уже дрался с британцем в августе 2023 года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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