Новая подстава: Дюбуа может отказаться от реванша с Усиком

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) может провести свой следующий бой с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Британцы уже выясняли отношения в ринге в сентябре минувшего года, и тогда победил действующий чемпион брутальным нокаутом.

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Об этом в интервью ВВС 5 заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, отметил, что реванш с Джошуа – один из двух вариантов. Еще одним является поединок британца против Александра Усика (23-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Нужно смотреть на следующий ход, и я думаю, что это будет либо Усик в бою за все четыре пояса, либо, может быть, Энтони Джошуа. Нам придется принять решение по этому вопросу где-то на следующей неделе. Мы обсудим варианты всей командой и примем решение. Мнение каждого важно, но самое важное мнение – это мнение Даниеля, потому что именно он выходит на ринг и принимает окончательное решение", – сказал Уоррен.

Отметим, что если Дюбуа решит подраться с Джошуа, то Усик не сможет вновь стать абсолютным чемпионом мира. Более, того, если победит Энтони, он может в третий раз сразиться с украинцем.

В то же время устроители вечеров бокса из Саудовской Аравии рассчитывают на организацию объединительного супербоя Усика и Дюбуа в середине осени.

Напомним, что наш соотечественник уже дрался с британцем в августе 2023 года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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