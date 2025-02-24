СМИ выяснили, когда должны подраться Усик и Дюбуа в реванше

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) может подраться с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в середине осени. Соперники, которые уже встречались в 2023 году, смогут определить абсолютного короля дивизиона.

Видео дня

Об этом информирует британский таблоид Daily Mail. По его данным, устроители главных боксерских поединков из Саудовской Аравии хотели бы видеть противостояние Усика и Дюбуа на открытии Riyadh Season 2025/2026. Оно запланировано на вторую половину октября.

При этом в команде Усика предполагали, что украинец вернется на ринг в августе. В свою очередь Дюбуа был вынужден сняться с поединка против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) 22 февраля из-за болезни. До этого Даниель победил соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в сентябре минувшего года.

Сам Усик уже заявил, что именно с Дюбуа планирует провести свой следующий поединок. В то же время Паркер после победы над Мартином Баколе (21-2, 16 КО) стал обязательным претендентом на бой с Александром.

Напомним, что Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!