Непобедимый супертяж поднялся с нокдауна и нокаутировал китайского гиганта, став претендентом на пояс Усика. Видео

Немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Александр Усик. Бой на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился в шестом раунде.

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Бой начался активно – Чжилеи сразу пошёл вперёд, стараясь загнать соперника по углам. Однако Кабайел быстро адаптировался и перехватил инициативу, выбрав агрессивную тактику на ближней дистанции. Немец сосредоточился на атаках по корпусу, что со временем сильно сказалось на выносливости китайского боксера.

В пятом раунде Чжилеи сумел отправить Кабайела в нокдаун левым хуком, но тот быстро восстановился и вновь начал доминировать.

В шестом раунде удары по корпусу окончательно измотали Чжилеи – он взял колено и не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Кабайела техническим нокаутом.

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