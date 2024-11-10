'У нее два минуса'. Магучих сделала признание о своей будущей свекрови. Видео

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о своем тренере Татьяне Степановой. Татьяна Владимировна – мать Назара Степанова, за которого собирается выйти замуж Ярослава.

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По словам нашей легкоатлетки, работать со Степановой ей немного мешает излишняя эмоциональность наставницы.

"Мы вместе работаем уже очень давно, с 11 лет. Есть пара минусов в нашей работе, над которыми мы стараемся работать. Первый минус – она очень эмоциональная. Иногда, если что-то идет не так, она может накричать, даже очень сильно, а потом через пять минут отойдет и снова нормально. Сейчас она тоже работает над этим, потому что важно сохранять спокойствие, ведь нервы тоже забирают энергию.

Второй минус — она не ходит на интервью и не хочет этого делать. Я говорю ей, что нужно, ведь это помогает популяризировать труд тренера, а она всегда стоит за спиной спортсмена", – заявила Магучих в эфире Youtube-канала The Sport Dnipro Ukraine.

Магучих признается, что без Степановой у нее не было бы таких результатов, как сейчас.

"За эти годы мы уже подружились, нашли общий язык, понимаем друг друга с полуслова. На тренировках Татьяна Владимировна всегда видит мое эмоциональное состояние, понимает, когда у меня что-то получается, а когда нет, и на что я способна", – добавила Рося.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава вместе со Степановым пришла на торжественную церемонию Golden Tracks 2024.

Ярослава произвела настоящий фурор своим внешним видом на этом мероприятии. Наша соотечественница стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны были пожениться после Игр в Париже.

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не видела возможности провести церемонию во время полномасштабной войны России против нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Назар говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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