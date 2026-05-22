'В России гранты, в Азербайджане паспорт': сын Плющенко, предавший РФ, стал посмешищем в сети

Российский фигурист Александр Плющенко, который является сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, нелепо оправдался за получение спортивного гражданства Азербайджана. 13-летний спортсмен заявил, что будет выступать за "наши две страны" и стал посмешищем в сети.

Видео дня

"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись", – сказал Плющенко-младший в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих высказываний фигуристов. Они открыто назвали лицемерной всю семью Плющенко, которая, получая гранты в РФ, наладила настоящий поток спортсменов в другие страны.

"А этот талантливый ребенок родителей-"патриотов" не знает, что выступать за две страны на одной Олимпиаде нельзя?", "Как же удобно у них все получается, в России гранты, в Азербайджане паспорт", "Плющенко на деньги российских налоплательщиков будет тренировать своего сына азербайджанца", "Плющенко вообще бизнес замутил по продвижению российских спортсменов в зарубежные сборные", "Я в целом не против переходов, но после высокопарных, патриотичных речей его папаши это просто выглядит каким-то фарсом", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Государственной думы Виталий Милонов набросился с жесткой критикой на Александра Плющенко после смены гражданства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!