Россия, вероятно, готовит размещение ядерных ракет на морском дне в Арктике: какие это может иметь последствия

В России, вероятно, работают над созданием новой системы ядерного сдерживания – размещением баллистических ракет с ядерными боеголовками на морском дне в арктических водах. В НАТО считают, что такая технология может существенно усложнить обнаружение и нейтрализацию российского ядерного оружия в случае войны.

Об этом пишет Tagesschau. Издание ссылается на совместное расследование WDR и NDR, а также на данные разведывательных служб стран НАТО.

НАТО следит за секретным российским проектом "Скифы"

Речь идет о секретной программе под кодовым названием "Скиф", по которой Россия, вероятно, готовит развертывание ракетных систем в Северном Ледовитом океане в собственной арктической зоне.

По данным журналистов WDR и NDR, западные спецслужбы обратили особое внимание на российское судно "Звездочка", которое базируется в Северодвинске. Это специализированное военное судно, способное перевозить тяжелое оборудование и работать в арктических условиях.

В НАТО подозревают, что этот корабль Россия может использовать в рамках проекта "Скифы", который предусматривает размещение ядерных ракет на морском дне. По данным западной разведки, такие ракеты могут размещаться в специально созданных шахтах или контейнерах, иногда на глубине в несколько сотен метров.

"Подводные" ракеты почти неуязвимы

Предполагается, что такие пусковые установки смогут длительное время оставаться скрытыми под водой, а запуск будет осуществляться дистанционно в случае получения соответствующей команды.

В НАТО считают, что в случае войны подобные системы будет чрезвычайно сложно обнаружить и уничтожить.

По данным западных спецслужб, в проекте также может использоваться специальная российская подводная лодка "Саров".

Эксперты отмечают, что размещение ракет на морском дне позволило бы России поддерживать ядерное сдерживание даже при ограниченных финансовых ресурсах и уменьшить зависимость от дорогих подводных лодок.

В России могли создать ракету "Скиф"

По данным НАТО, для этого проекта могла быть разработана специальная ракета "Скиф", созданная на основе баллистической ракеты "Синева", которой оснащаются российские атомные субмарины.

Предполагается, что дальность таких ракет может достигать нескольких тысяч километров.

По информации журналистов, первые испытания могли состояться еще несколько лет назад. Бывший командующий воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев еще в 2017 году заявлял, что ракеты "Скиф", которые "прячутся на морском дне", уже входят в арсенал российской армии.

Какие последствия это может иметь

Аналитики считают, что появление таких пусковых установок может создать серьезные вызовы для систем раннего предупреждения и противоракетной обороны НАТО. Из-за скрытого расположения на морском дне подобные ракеты могут оставаться практически незаметными для спутниковой и морской разведки.

Кроме военного компонента, эксперты отмечают и психологический эффект таких проектов.

Историк Маттиас Уль отмечает, что Россия традиционно использует концепцию "супероружия" не только для военного сдерживания, но и для политического давления и запугивания противников.

Договор о морском дне

Издание отмечает, что концепция скрытого размещения ядерного оружия на дне моря не нова — подобные сценарии серьезно рассматривались еще во время холодной войны.

Именно поэтому в 1971 году США, СССР и десятки других стран подписали международный "Договор о запрещении размещения ядерного оружия на морском дне".

Однако документ запрещает размещение такого оружия только в международных водах. Если же Россия реализует проект "Скифы" в собственных территориальных водах Арктики, это формально может не нарушать договор.

В то же время пока нет подтверждений, что такие ракеты уже реально развернуты и находятся на боевом дежурстве.

18 мая в Беларуси начались у чения по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. Тренировки проводятся в рамках повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения.

В Кремле прокомментировали ядерные учения в Беларуси. Там заявили, что любые учения являются сигналом для Европы и НАТО.

