РФ ОСТАВИЛИ ЗА БОРТОМ НОВОГО МИРОВОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА

И до сих пор Россия так и не смогла упросить Китай профинансировать дорогу вдоль Каспийского моря до Ирана и далее в Южную Азию.

Дело в том, что теперь СРЕДНИЙ КОРИДОР становится новой транспортной артерией мира. Маршрут выглядит так: Китай → Казахстан → Узбекистан → Туркменистан → Каспий → Азербайджан → Армения → Турция → Европа. Это путь товаров, денег, данных, энергии и цифровой инфраструктуры. И он идет в обход России.

Безусловно, все прекрасно понимают, если Китай, Кавказ, Центральная Азия и Турция соберут этот маршрут без Москвы, тогда РФ теряет статус главного транзитного моста между Востоком и Западом. И главная суть в следующем:

- старый мир шел через Россию;

- новый мир собирается через Средний коридор.

Также всем понятно и то, что:

- кто контролирует транспортные коридоры - тот контролирует торговлю;

- кто контролирует торговлю - тот контролирует деньги;

- кто контролирует деньги и данные – тот контролирует будущую цифровую экономику.

Вот почему Средний коридор может стать одним из важнейших маршрутов XXI века. И поэтому на недавнем саммите в КНР, как отмечают ведущие западные эксперты, Москва фактически просила Пекин: "Дайте нам место рядом с этим коридором. Помогите деньгами. Подключите нас к новой логистике". Но это уже не была позиция силы, а именно - просьба не остаться РФ за бортом.

А в это время центр притяжения все активнее смещается на Кавказ и Центральную Азию – подальше от вооруженных конфликтов. И страны этих регионов, которые не воюют, имеют шанс оказаться не на обочине, а в центре этой новой карты мира.