В Москве снова заговорили о возможности дипломатического урегулирования войны против Украины. Российская сторона заявляет, что финальный исход конфликта якобы может базироваться на компромиссе.

В то же время в РФ продолжают настаивать на "законности" собственных интересов на международной арене. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что Москва понимает: окончательное урегулирование так называемого "украинского кризиса" будет результатом компромисса. По его словам, об этом якобы свидетельствует и позиция российского руководства, которое допускает как переговорный путь, так и продолжение боевых действий.

"Президент Владимир Владимирович Путин не так давно, комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее достигнем либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, который так или иначе охватывает несколько государств", – сказал Лавров.

Он также повторил тезис о том, что российские интересы на международной арене являются "законными" и соответствуют Уставу ООН. Он заявил, что Москва якобы отстаивает принципы равноправия государств, невмешательства во внутренние дела и защиту прав человека, включая языковые и религиозные права.

По словам главы российской дипломатии, именно эти интересы РФ считает обоснованными с точки зрения международного права. При этом он не уточнил, в каком формате Россия видит возможный "компромисс" по завершению войны.

"Мы все это отстаиваем - это наш интерес. И он укоренен в международном праве, поэтому этот интерес является законным", – добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что параллельно с убийством мирного населения Украины и уничтожением инфраструктуры в Кремле продолжают выдвигать свои условия для прекращения агрессии. Россияне снова напомнили о своих территориальных претензиях в контексте мирных переговоров.

