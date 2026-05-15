'Ты что, с ума сошел?' Хирн рассказал, что произошло с Джошуа в лагере Усика, откуда британец хотел сбежать

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) получает невероятное удовольствие от работы в лагере Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец усердно тренируется, полностью сосредоточившись на работе, которая нацелена на противостояние с Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО)

Об этом в интервью Sky Sports рассказал многолетний промоутер боксера из Уотфорда Эдди Хирн. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing также вспомнил о своей поездке в Валенсию, где находится лагерь Усика, когда Джошуа показал ему, в каких условиях отдыхает между тренировками.

"В августе-2025 он сказал мне, что собирается провести пару недель в лагере Усика, а потом вернуться домой. И знаете что – с тех пор он сидит там и не возвращается. Они гоняют его, как собаку. Он никогда так не работал. Был интересный случай. Я приехал к нему в Валенсию. Хороший дом, но ничего особенного. Мы поднялись к нему в комнату. Там была односпальная кровать. Я его спросил: "Что это? Ты что, с ума сошел?" Он мне ответил, что она удобная. То есть он приехал работать, ему не нужна кровать королевских размеров. Это потрясающе", – сказал Хирн.

До этого Усик рассказал, что у британца есть все для завоевания титула абсолютного чемпиона мира. Ранее украинец признался, что сказал Джошуа после того, как тот хотел покинуть совместные тренировки.

Отметим, что в феврале Энтони по приглашению Александра посетил Украину. В нашей стране Джошуа побывал на вечере бокса, где на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО).

25 июля англичанин проведет промежуточный бой с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО), которые принимает Эр-Рияд.

