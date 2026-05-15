Путина ждет Гаага.

Видео дня

Сегодня в Кишиневе Комитет министров Совета Европы сделал очередной шаг к созданию Специального трибунала за преступление агрессии России против Украины и украинцев.

Это сложная, длительная, но чрезвычайно важная работа. Такие механизмы не создаются за один день, ведь нужны процедуры, международные договоренности и политическая воля десятков государств.

Строить всегда сложнее, чем разрушать. Россияне до сих пор надеются, что нападение на Украину и разрушение мирового порядка сойдут им с рук.

Именно поэтому создание трибунала имеет столь важное значение. Это свидетельство того, что общие ценности для Европы остаются на первом месте, а ответственность за преступления против Украины и украинцев должна быть неотвратимой. Чтобы российские преступления нельзя было "забыть", обменять на политические компромиссы или вычеркнуть любыми договоренностями из соображений целесообразности.

Справедливый и устойчивый мир невозможен без ответственности за содеянное. И Европа постепенно сделает все, чтобы эта ответственность наступила.