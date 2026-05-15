'Пошли на риск ради спасения жизни': знаменитому оленю Борису удалили рог. Фото

Ситуация с оленем Борисом на Ривненщине заставила ветеринаров срочно пойти на сложное хирургическое вмешательство. Животному удалили рог, который начал опасно расти и угрожал глазу.

Решение об операции приняли экстренно из-за стремительного ухудшения состояния. Об этом сообщилипредставители центра, который занимается лечением и реабилитацией Бориса.

Проблема возникла после ДТП, в результате которого один из пантов у Бориса начал расти неправильно. Сначала планировалось дать животному время на восстановление и провести операцию позже, однако ситуация резко изменилась.

Расстояние между рогом и глазом стремительно сокращалось – если раньше оно составляло около 6 миллиметров, то за несколько дней уменьшилось до менее чем 1 миллиметра, что создало непосредственную угрозу для жизни и здоровья оленя.

Поэтому ветеринарная команда приняла решение не откладывать вмешательство, несмотря на высокие риски.

Врачи отметили, что больше всего опасались реакции на анестезию, ведь ослабленный организм мог не выдержать наркоз. Дополнительной сложностью была высокая вероятность значительного кровотечения во время удаления панта, которое обычно длится несколько дней и трудно контролируется.

Операцию провели в экстренном порядке, и, по словам специалистов, она прошла успешно. Медики смогли минимизировать кровопотерю, а после вмешательства кровотечения не наблюдалось.

Самое главное – Борис выдержал наркоз и стабильно вышел из анестезии, что стало ключевым положительным результатом операции.

Специалисты подчеркивают, что это был один из самых сложных моментов в работе с животным, ведь риск для жизни был чрезвычайно высоким. Впереди у оленя длительный период реабилитации, во время которого ему необходимо восстановление не только после операции, но и лечение других проблем со здоровьем.

Напомним, олень Борис попал в ДТП 23 марта. Животное сбил автомобиль, который двигался на большой скорости и без включенных фар. Мужчина услышал звук торможения, после чего произошел удар – животное нашли на дороге в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля с места происшествия скрылась. Впоследствии ее установили – это 28-летняя жительница поселка Заречное, вблизи которого и произошел инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области суд вынес решение по делу водительницы, которая в конце марта сбила известного в соцсетях оленя Бориса. Женщину признали виновной в совершении ДТП и оставлении места происшествия.

2 мая известный олень Борис второй раз за короткое время попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла ночью во время транспортировки животного из Ровенской области в реабилитационный центр.

