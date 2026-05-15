Лаяла и пугала посетителей ножом: Бритни Спирс устроила переполох в ресторане

Американская певица Бритни Спирс устроила хаос в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ужина с товарищами. По словам очевидцев, 44-летняя звезда вела себя максимально странно, отдыхая в заведении, а в определенный момент начала громко кричать и даже лаять.

Более того, как отметили инсайдеры в комментарии таблоиду TMZ, селебрити заставила не на шутку поволноваться других посетителей ресторана, поскольку прошлась между столиками с ножом в руках. Некоторые боялись, что Спирс могла случайно поранить окружающих, однако один из свидетелей переполоха предположил: она просто забыла оставить столовый прибор на своем месте.

Позже, по данным источников, исполнительница начала курить в помещении, из-за чего работникам заведения пришлось сделать ей замечание. В конце концов, Бритни Спирс вместе с компанией покинули ресторан, однако поведение звезды долгое время обсуждали посетители.

Незадолго до того, как устроить сцену во время ужина, артистку заметили в магазине с алкогольными напитками. Daily Mail получило видео, где можно увидеть, что Бритни Спирс вместе с мужчиной рассматривали полки со спиртным, пока он не выбрал одну из бутылок. Уже не кассе певица добавила ко всем покупкам пачку жевательных резинок и собиралась заплатить, но вместо нее это сделал спутник. Кому именно был приобретен алкогольный напиток неизвестно.

Комментарий представителей звезды

После того, как инцидент с Бритни Спирс в ресторане набрал огласку в сети, на связь вышел член команды исполнительницы. Он заявил, что ситуация якобы является слишком преувеличенной, а селебрити просто наслаждалась отдыхом и точно не представляла никакой угрозы.

"Эту ситуацию слишком драматизируют. Бритни просто наслаждалась ужином в компании своей ассистентки и охранника. Она лишь рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей. Она ни разу никого не подвергала опасности ножом. Она просто разрезала свой гамбургер пополам. Эти постоянные нападки на все, что она делает, – это именно то, что происходило 20 лет назад, когда медиа пытались изобразить Бритни как плохого человека. Это смешно, и это должно прекратиться немедленно", – отметил представитель знаменитости.

