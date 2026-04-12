Турки Аль аш-Шейх объявил о самом великом бое в мире: кто соперники и когда бокс

Глава развлекательного ведомства Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о проведении боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Поединок, который арабский чиновник окрестил как "самый большой в мире", запланирован на осень 2026 года в Великобритании.

Заявление было сделано 11 апреля во время вечера бокса в Лондоне, где Аль аш-Шейх находился рядом с Джошуа.

После того, как Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей, он обратился к Джошуа с вызовом: "Я хочу тебя, Эй Джей! Давай устроим битву за Британию".

Позднее официальный аккаунт Netflix подтвердил организацию поединка. "Это происходит. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа. Этой осенью в Великобритании. В прямом эфире — только на Netflix", — говорится в публикации.

По информации медиа, договоренности о проведении боя достигнуты при поддержке инвесторов, а сам поединок состоится осенью 2026 года с трансляцией на платформе Netflix.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, именно Фьюри назвал фаворитом противостояния против Джошуа, отдавая ему 77% шансов на победу.

