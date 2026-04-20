'Я не уверен': Джошуа хотел сбежать с тренировок с Усиком

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) хотел бросить совместные тренировки с Александром Усиком (24-0, 15 КО) буквально через несколько дней после их начала. Однако британец невероятно вдохновился отношением со стороны украинца и его команда, а также той атмосферой, которая царила в лагере.

Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Джошуа. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что его подопечный изначально хотел пробить в лагере Усика не более двух недель, но сейчас Энтони зарядился невероятной энергией.

"Он поехал туда по собственной воле в августе или сентябре и сказал, что поедет на две недели, но с тех пор никуда не уезжал. Он позвонил мне через три дня и, по сути, сказал: "Я не уверен насчет этого, думаю, я вернусь домой". Но когда Усик подходит к беговой дорожке и говорит: "Продолжай, ты снова станешь чемпионом", это вдохновляет. Невозможно представить, чего можно достичь в такой атмосфере. Именно такой огонь и страсть Энтони Джошуа привносит в свою карьеру", – сказал Хирн.

Отметим, что в феврале Энтони по приглашению Александра посетил Украину. В нашей стране Джошуа побывал на вечере бокса, где на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО). Также поступок британца вызвал ажиотаж в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа записал видеообращение к украинцам, поблагодарив их за теплый прием и пообещав вернуться в нашу страну.

