Землю накроет магнитная буря 'красного уровня': названа опасная дата

В субботу, 16 мая, Землю накроет сильная магнитная буря "красного уровня". Сила природного явления достигнет отметки 5 по К-индексу, что соответствует мощным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent. По оценкам специалистов, солнечная активность снизится до К-индекса 4.7, который соответствует "желтому уровню", уже в воскресенье 17 мая.

По прогнозам специалистов, 16 мая Землю накроет новый поток высокоскоростного солнечного ветра, что повлечет за собой усиление геомагнитной активности. Ожидается, что К-индекс возрастет до 5 баллов, что соответствует "красному уровню" магнитной бури. Уже на следующий день показатели должны снизиться до 4,7 балла.

В то же время эксперты отмечают, что прогнозы магнитной активности могут меняться, ведь данные о состоянии Солнца обновляются каждые несколько часов, поэтому рекомендуется регулярно следить за изменениями.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури возникают из-за мощных вспышек и выбросов заряженных частиц в магнитном поле Солнца. Когда эти потоки достигают Земли, они вызывают колебания магнитного поля планеты, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Интенсивность бурь определяют по К-индексу от 0 до 9, а показатели от 5 баллов считаются сильными.

Как действовать при сильных магнитных бурях

Чтобы легче перенести влияние магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни. В частности, больше времени проводить на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение, поддерживать водный баланс и сбалансировано питаться.

Напомним, по предварительным прогнозам, в течение мая 2026 года геомагнитная ситуация на Земле ожидается преимущественно спокойной, однако, не обойдется без отдельных периодов усиления магнитных бурь. В такие дни возможно кратковременное повышение геомагнитной активности или слабые магнитные бури.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!