'Он – машина': Усик сказал, какой боксер станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Украинская звезда мирового бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) сможет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец, который совместно с британцем проводит тренировочный лагерь, выразил уверенность в силе своего бывшего соперника.

Видео дня

Об это Усик заявил в интервью DAZN. По словам 39-летнего уроженца Симферополя, Джошуа сегодня усердно тренируется и работает над собой. Наш соотечественник отметил, что у боксера из Уотфорда есть все для повторения успеха, которого добился сам Александр, становившийся трижды абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

"Почему я написал на стене "Джошуа – абсолютный" в тренировочном лагере? Потому что я в это верю. Абсолютно. Потому что я знаю, что Энтони – машина. Сейчас он должен работать, он должен измениться. И потом, я верю, он станет абсолютным чемпионом", – сказал Усик.

Ранее украинец признался, что сказал Джошуа после того, как тот хотел покинуть совместные тренировки. Отметим, что в феврале Энтони по приглашению Александра посетил Украину. В нашей стране Джошуа побывал на вечере бокса, где на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал победителя супербоя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!