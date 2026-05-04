'Не ной': Усик признался, что сказал Джошуа, который хотел сбежать с тренировок с украинцем

Украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил уверенность в победе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) над Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) в битве за звание короля Великобритании. Наш соотечественник отметил, что оба соперника из Англии достойны друг друга и показывают высокий уровень.

Об этом Усик заявил в интервью ВВС Sport, рассказывая о работе с Джошуа в тренировочном лагере, где украинец помогает своему бывшему сопернику готовиться к будущему поединку. По словам 39-летнего уроженца Симферополя, отметил, что постоянно мотивирует Энтони, который хотел покинуть зал спустя неделю совместных занятий с нашим боксером.

"По моему мнению, Джошуа победит Фьюри. Фьюри – невероятный боец, и он очень опасный парень, но я смотрю, как тренируется Энтони и как он изменился. Мне нравится Фьюри, он Жадное Пузо – мой лучший друг, он потрясающий боец, но я хочу, чтобы победил Энтони, он этого заслуживает. Я ему сказал, что Бог дал ему еще один шанс: "Воспользуйся им, не останавливайся и не ной. Я сказал, что помогу ему", – сказал Усик.

Отметим, что противостояние двух британцев, которые ранее по два раза проигрывали Александру, намечен на конец нынешнего боя. При этом Джошуа проведет промежуточный бой с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО), который состоится 25 июля.

