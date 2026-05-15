'Украина есть и будет': Зеленский о новом обмене пленными, угрозе наступления из Беларуси и итогах важных совещаний. Видео

Украинская разведка имеет документы, свидетельствующие о подготовке страной-агрессором Россией новых ракетно-дронных ударов по стране, в частности по так называемым "центрам принятия решений". Также в Кремле рассматривают планы проведения военных операций с территории Беларуси – на Черниговско-Киевском направлении в Украине и даже против стран НАТО.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в обращении к стране в пятницу, 15 мая. В любом случае Украина будет защищаться, предупредил президент. Он отметил, что уже поручил усилить указанное направление и подготовить планы ответа.

"Мы обязательно защитим Украину. Какими бы ни были угрозы – Украина есть и будет", – подчеркнул украинский лидер.

Доклад разведки

Рассказывая о планах Кремля относительно новых ударов и втягивания Беларуси в войну, украинский президент сослался на данные, которые он получил на совещании с руководством ГУР, Внешней разведки, Службы безопасности Украины и Генштаба ВСУ.

"Мы четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Пошла сейчас большая активность россиян – они хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – или против нашего Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран НАТО, которые рядом с Беларусью", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищаться, и в отношении новых угроз он уже поручил "подготовить планы реагирования", а"Черниговско-Киевское направление будем усиливать".

"Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь. Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву, удары по Киеву и по другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь – по Банковой. Давно они вынашивают этот план – сейчас, после Ирана, вновь активизировались – ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, из разведки, наших специальных служб. Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", – отметил украинский лидер.

Обмен пленными

"Сегодня удалось вернуть домой 209 наших людей – 205 военных, которые были в плену, большинство – с 22-го года. И еще четверо гражданских, которые были захвачены в плен россиянами в прошлом году на Сумском направлении. Этот обмен – первый этап из большого согласованного обмена, о котором мы договорились, – в формате 1000 на 1000", – рассказал президент.

Украинский лидер считает, что"это всегда одна из лучших и наиболее обнадеживающих новостей, когда наши люди возвращаются домой из плена". Соответственно, будет продолжаться необходимая работа, "чтобы были и следующие этапы обмена".

Как и всегда, Владимир Зеленский поблагодарил посредников обмена – на этот раз это Соединенные Штаты. И отдельно глава государства отметил украинских защитников, которые на фронте "своими смелыми действиями обеспечивают для Украины пополнение "обменного фонда".

Удары по Украине и ответ на них

"Сегодня утром был на том месте в Киеве, где россияне уничтожили дом, обычный дом, жилой: своей ракетой Х-101 фактически снесли подъезд, девять этажей, остатки ракеты нашли в подвале дома. Погибли 24 человека. Среди них – три ребенка. Обычные люди, они были просто у себя дома", – рассказал Владимир Зеленский и вновь выразил соболезнования родным и близким погибших.

Украинский лидер подчеркнул важность того, чтобы мир не молчал о таких ударах, чтобы поддержка для Украины сохранялась.

"Это поддержка не для того, чтобы мы забрали чужое, это поддержка, чтобы украинцы смогли свое защитить – свою свободу, свою жизнь. Мы обязательно защитим Украину. Какими бы ни были угрозы – Украина есть и будет", – отметил глава государства.

Украина не будет просто терпеть – будет отвечать на такие российские удары по гражданским, пообещал президент.

"Конечно, мы должны справедливо и ощутимо отвечать на все российские удары по нашим городам и селам. Я согласовал некоторые форматы ответов. Прошлой ночью враг уже видел попадания, в частности по их нефтяным объектам и военным объектам. Операции продолжаем", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия в ночь на 15 мая 2026 года нанесла огневое поражение дальнобойными дронами по ряду важных объектов российских войск. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в Рязани.

Указанный удар по НПЗ и другие аналогичные поражения были подтверждены в Генштабе ВСУ.

