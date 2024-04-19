Вратарь сборной Украины совершил суперсейв, но не спас 'Бенфику' от вылета из Лиги Европы. Видео

Украинский голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин не смог спасти свою команду от поражения в плей-офф Лиги Европы. "Марсель" победил в ответной встречи 1/4 финала в серии послематчевых пенальти (4:2). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0.

После победы в первом матче (2:1) португальцы уверенно сушили матч 80 минут. Не последнюю роль в этом сыграл и вратарь сборной Украины. Трубин на 68-й минуте совершил умопомрачительный сейв.

Однако полностью сухими свои ворота Анатолий сохранить не смог. На 79-й минуте Пьер Обамеянг сделал прострел с левого фланга, который головой замкнул Фарис Мумбанья.

В дополнительное время зрители на "Велодроме" голов не увидели и все решилось в серии 11-метровых ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трубин 6 апреля пропустил гол на 49-й секунде встречи со "Спортингом" (2:1).

14 марта Трубин отстоял на ноль в матче 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". 22-летний футболист сборной Украины отбил все удары и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

1 марта Трубин пропустил скоростной гол в 1/2 финала Кубка Португалии. "Спортинг" забил 22-летнему футболист сборной Украины уже на 9-й минуте.

22 февраля Анатолий Трубин стал творцом положительного результата для своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. В матче против "Тулузы" 22-летний футболист сборной Украины отстоял на ноль.

18 февраля устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". Наш соотечественник сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар.

20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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